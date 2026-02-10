Завдяки чому Індія може скоротити імпорт російської нафти?

Наразі рівень імпорту російської нафти в Індію знижується. Це одна з вимог США, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Чи дійсно нафта може сягнути 100 доларів за барель через удар США по Ірану

Імпорт російської нафти до Індії скоротиться приблизно вдвічі порівняно з і без того нижчими нещодавніми рівнями після того, як президент США Дональд Трамп видав розпорядження, в якому детально викладено деякі умови торгівельної угоди між двома країнами,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Уже зараз відомо, що всі державні та приватні НПЗ окрім Nayara Energy призупинили закупівлі російських вантажів.

Індійський уряд підтвердив угоду з США. Проте деякі деталі, відносно цих домовленостей усе ще невідомі. Зокрема, щодо нафти.

У січні закупівлі російської нафти Індією уже впали до 1,12 мільйона барелів на день. У грудні їх рівень був – 1,20 мільйонів барелів на день, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Компанію Nayara Energy підтримує "Роснефть". Імовірно, саме це індійське підприємство продовжить закуповувати у Росії приблизно – 400 тисяч барелів на день.

Як може змінитись рівень імпорту російської нафти Індією:

на думку аналітиків, після скорочення імпорт російської нафти до Індії може бути на рівні 400 – 500 тисяч барелів на день;

уже до березня імпорт може впасти нижче 1 мільйона барелів на добу, потім він і надалі скорочуватиметься.

Що відомо про домовленості Індії та США, щодо російської нафти?