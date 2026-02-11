Почему падают доходы России от нефти?

Первоначально нефтяные доходы России сократились из-за снижения мировых цен на нефть, сообщает Bloomberg.

К тому же сейчас Москва делает все большие скидки на нефть. Таким образом она пытается удержать покупателей.

Важно! Также доходы России от нефти снижаются из-за укрепления рубля.

Российская нефть марки Urals предлагается почти на 15 долларов за баррель дешевле, чем мировой эталон Brent, включая доставку и другие расходы. Скидка увеличилась с примерно 10 долларов в начале года,
– указывает издание.

Интересно, что в недельном исчислении, цена экспорта за неделю до 2 февраля составила:

  • примерно – 1,02 миллиарда долларов;
  • это почти на 145 миллионов меньше чем за предыдущую неделю.

Заметим, что сейчас Россия теряет одного из крупнейших покупателей своей нефти. Речь идет об Индии. Индийское правительство приняло решение о сокращении закупок из-за давления США, сообщает Bloomberg.

Почему Индия будет покупать меньше нефти из России в 2026 году?

  • Индия сейчас стремится заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Для этого она готова сокращать закупки российской нефти. Об этом рассказал Трамп. Моди комментариев, относительно этого вопроса не давал.

  • За то, что Индия сокращает закупки российской нефти, США уменьшают тарифы. Сейчас эти пошлины снижены до 18%. Как именно будет развиваться сотрудничество этих двух стран, пока неизвестно.

  • Нужно понимать, что Индия начала активно покупать нефть в России в 2022 году. Нью-Дели "привлекает" именно цена российского сырья. Ведь стоимость нефти из России значительно ниже, по сравнению с другими марками, именно благодаря скидкам.