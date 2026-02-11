Почему падают доходы России от нефти?

Первоначально нефтяные доходы России сократились из-за снижения мировых цен на нефть, сообщает Bloomberg.

К тому же сейчас Москва делает все большие скидки на нефть. Таким образом она пытается удержать покупателей.

Важно! Также доходы России от нефти снижаются из-за укрепления рубля.

Российская нефть марки Urals предлагается почти на 15 долларов за баррель дешевле, чем мировой эталон Brent, включая доставку и другие расходы. Скидка увеличилась с примерно 10 долларов в начале года,

– указывает издание.

Интересно, что в недельном исчислении, цена экспорта за неделю до 2 февраля составила:

примерно – 1,02 миллиарда долларов;

это почти на 145 миллионов меньше чем за предыдущую неделю.

Заметим, что сейчас Россия теряет одного из крупнейших покупателей своей нефти. Речь идет об Индии. Индийское правительство приняло решение о сокращении закупок из-за давления США, сообщает Bloomberg.

