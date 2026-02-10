Чому Мексика скорочує закупівлі російської нафти?

Куба вперше за 10 років залишилась без імпорту нафти. Востаннє таке було у січні 2015, повідомляє Bloomberg.

Така ситуація є у першу чергу наслідком політики Трампа. Американський президент прагне "підірвати" комуністичний уряд Куби.

Багатогодинні черги на заправках по всій Гавані стають все гіршими. Країна стикається з нестачею всього, від газу для приготування їжі до води та електроенергії. Дефіцит авіаційного палива змусив Гавану повідомити авіакомпанії, що вони не можуть заправлятися на острові протягом наступного місяця. Принаймні два великі пляжні курорти мали закритися через нестачу бензину,

Варто сказати, що проти Куби було введено багато санкцій з боку США. Обмеження почали вводити з 1960-х.

Трамп продовжує рухатися за цією траєкторією. Наприклад, у грудні американські сили захопили судно Skipper, яке перевозило сиру нафту. Цієї кількості сировини вистачило б, аби забезпечити Кубу бензином протягом 3 місяців, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про співпрацю Куби та Мексики у нафтовому секторі?

Саме Мексика стала головним постачальником нафти на Кубу, починаючи з минулого місяця. Нагадаємо, тоді сили США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Згодом американський уряд почав контролювати венесуельські ресурси, у тому числі й нафту. Після цього, постачання на Кубу припинилися. Зауважимо, саме Венесуела раніше була найбільшим постачальником нафти на територію острова.

Потрібно розуміти, що постачання сирої нафти з Мексики допомогли Кубі виробити таку кількість бензину, яка дозволить задовольнити приблизно місячний попит. Мексиканський уряд ухвалив рішення про припинення цієї співпраці саме через погрози Трампа.

Нагадаємо! Американський президент обіцяє впровадити тарифи проти всіх держав, які постачають нафту на Кубу.