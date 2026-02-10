Що відбувається з бюджетом Росії?

Ще у грудні 2025 року, Мінфін Росії вказував на намір скоротити дефіцит бюджету цьогоріч, повідомляє СЗРУ.

Планувалось, що у 2026 році бюджетний дефіцит Росії скоротиться з 74 до 49 мільярдів доларів. Водночас, якщо спиратися на актуальні нині тенденції, вийде зовсім по-іншому. Імовірно бюджетний дефіцит в Росії може зрости до 130 мільярдів доларів.

У січні 2026 року видатки федерального бюджету становили 53 мільярдів доларів, тоді як доходи впали до 31 мільярдів доларів, що відповідає зниженню на 11,6% у річному вимірі. Структура доходів лише підкреслює слабкість бюджетної бази,

– вказує українська розвідка.

Основні причини бюджетних проблем в Росії:

Нафтогазові доходи скоротились

Вони зменшились у січні до 5,1 мільярда доларів. Це скорочення на 50% у річному обчисленні, повідомляє Reuters.

Чому зменшуються російські нафтогазові доходи:

зростання дисконту на російську нафту марки Urals (завдяки цій знижці росіяни намагаються втримати покупців);

зниження світових цін на нафту.

Важливо! Наразі ці чинники найбільше б'ють по рівню нафтогазових доходів Росії.

Погіршення ситуації з валютною ліквідністю

Як показують дані Центробанку Росії, у грудні 2025 року чисті продажі іноземної валюти 29 найбільшими експортерами сягнули – 4,7 мільярда доларів. Для розуміння, це мінімум з листопада 2022 року.

Низькі доходи від нафти та обмежені альтернативні джерела надходжень фактично позбавляють Росію можливості фінансувати витрати без жорстких адміністративних рішень. Скорочення валютної виручки підштовхуватиме до неринкових методів покриття дефіциту – емісії рубля і вилучення коштів із приватного сектору, що неминуче посилить інфляційний тиск,

– вказує СЗРУ.

До чого призведе така економічна ситуація в Росії?