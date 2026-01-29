Чому Росія має менший дохід за експорт нафти?

Росія продовжує робити значний дисконт на свою нафту. Саме так вона намагається втримати покупців, повідомляє Financial Times.

Як показує статистика, у листопаді розрив між нафтою марки Brent та російською Urals подвоївся. Справа саме у знижці. Дисконт сягнув більш як 25 доларів за барель, раніше складав приблизно – 15 доларів за барель.

Цікаво! Зараз Brent торгується на найнижчому рівні, починаючи з 2021 року.

Окрім цього, доходи Росії від нафти падають через санкції, впроваджені США. Йдеться про обмеження, які набрали чинності ще восени 2025 року. Саме тоді США ввели санкції проти "Роснефті" та "Лукойла".

Експерт з питань Росії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніс Клюге вказує, що:

саме доходи від нафти складають більшу частку енергетичних доходів Росії;

ці надходження значно більші ніж від газу.

Важливо! Доходи Росії від газу відчутно знизилися ще у 2022 році – через втрату європейського газового ринку.

Ціни на нафтові постачання для Індії впали. Наразі вони складають 22 – 25 доларів за барель. Для розуміння, така вартість ледь сягає беззбиткової ціни для російських постачальників.

До чого призведе таке здешевшання російської нафти?