Хто може отримати допомогу?

У 2026 році внутрішньо переміщені особи надалі отримуватимуть щомісячну грошову допомогу від держави на проживання. З 1 січня виплати продовжили ще на пів року, передає 24 Канал за посиланням на ПФУ.

Також фінансову підтримку в Україні надають:

пенсіонерам;

малозабезпеченим та багатодітним сім'ям;

людям з інвалідністю;

одиноким літнім людям;

сім'ям, що мають дітей з інвалідністю;

жителям прифронтових та деокупованих громад;

одиноким матерям та батькам;

українцям, житло яких пошкоджене чи зруйноване через війну.

Більшість програм підтримки передбачають допомогу на 3 місяці. У деяких випадках виплати продовжують на пів року.

Кошти зараховують на банківські рахунки отримувачів або ж надходять Укрпоштою.

Пам'ятайте! Варто остерігатися шахраїв, які намагаються видурити кошти, прикидаючись благодійниками. Гуманітарні організації і фонди ніколи не запитують паролі чи іншу інформацію для доступу до банківських рахунків українців.

Яку допомогу можна отримати у лютому?

Наразі допомога надається від кількох міжнародних організацій.

Допомога від Естонської ради у справах біженців

Діє "Програми екстреної підтримки засобів до існування". Вона має за мету допомогти вразливим домогосподарствам, які постраждали внаслідок війни, та створити нові джерела доходу, пише ERC.

Подати заявку можуть жителі:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Кіровоградської;

Полтавської;

Черкаської області.

Сума виплат становить 42 тисячі гривень на домогосподарство. Спрямувати ці кошти можна на відкриття або відновлення власної справи.

Перевагу надають внутрішньо переміщеним особам та мешканцям громад, що постраждали від війни і мають підтвердження збитків.

Терміни подачі документів різняться. Наприклад, у Дніпропетровській області – подати заявку потрібно до 1 лютого, а у Кіровоградській – до 9 лютого.

Підтримка від ЮНІСЕФ

Допомогу від ЮНІСЕФ продовжують виплачувати родинам із дітьми взимку. Зокрема, у січні виплати нарахували більш як 54 тисячам українських сімей.

Наразі вона охоплює три регіони:

Дніпропетровську область;

Харківську область;

Програму розширили завдяки підтримці Сполучених Штатів та Швеції.

Допомога від УВКБ ООН

У лютому 2026 року підтримку надають таким категоріям;

сім'ям з пошкодженим або непридатним житлом;

домогосподарствам без доходів;

українцям після евакуації чи обстрілів.

Для оформлення виплат необхідно зібрати пакет документів:

паспорт громадянина України;

індивідуальний податковий номер (ІПН);

довідку ВПО за наявності;

медичні картки;

документи на дітей;

банківські реквізити.

Зауважте! Для жителів Конотопської громади Сумської області наразі діє запис в електронну чергу. Записатися можна за телефоном – 063 182 68 38.

Допомога від Червоного Хреста

Передбачає виплату 10 800 гривень на кожного члена сім'ї для забезпечення найперших потреб. Допомогу виплачують протягом трьох місяців.

Наразі діє у таких регіонах:

Харківська;

Херсонська;

Донецька;

Запорізька область.

Важливо! У Сумській області відкрита реєстрація для: ВПО з 2022 року, сімей з дітьми до чотирьох років та осіб з інвалідністю. Реєстрація продовжиться до 28 лютого 2026 року.

У кого можуть забрати допомогу?