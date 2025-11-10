Чому росіяни не довіряють банкам?

Більш як 70% росіян зараз обирають депозити терміном до 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Загалом попит на депозити змінився так:

найбільш популярними стали вклади на 3 місяці, у жовтні їхня частка сягнула – 33,2%;

а от депозити на термін більш як 1 рік залишаються не дуже популярним, їхня частка менш як 7% від загальної кількості.

Як зазначає розвідка, імовірно, росіяни таким чином прагнуть уникнути довгострокових ризиків. До того ж вони хочуть швидко отримати вигоду.

Через зниження темпів зростання вкладів банки Росії змушені переглядати умови обслуговування та вигадувати "вигідні пропозиції". Фактично це ще одне свідчення фінансового занепаду країни, де навіть власні громадяни більше не вірять у завтрашній день,

– наголошує розвідка.

Чому ситуація в Росії погіршується?

Росія відчуває дефіцит надзвичайно важливої речовини. Йдеться про сірку. Саме тому її експорт було заборонено до кінця року. Щобільше, як повідомляє СЗРУ, Росія вимушені імпортувати сірку зараз.

Зараз експорт енергоносіїв з Росії обмежений. Він відчутно скоротився. Станом на жовтень цього року, цей експорт впав до рівня 2022.

