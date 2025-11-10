Почему россияне не доверяют банкам?

Более 70% россиян сейчас выбирают депозиты сроком до 6 месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

В целом спрос на депозиты изменился так:

наиболее популярными стали вклады на 3 месяца, в октябре их доля достигла – 33,2%;

а вот депозиты на срок более 1 года остаются не очень популярным, их доля менее 7% от общего количества.

Как отмечает разведка, вероятно, россияне таким образом стремятся избежать долгосрочных рисков. К тому же они хотят быстро получить выгоду.

Из-за снижения темпов роста вкладов банки России вынуждены пересматривать условия обслуживания и придумывать "выгодные предложения". Фактически это еще одно свидетельство финансового упадка страны, где даже собственные граждане больше не верят в завтрашний день,

– отмечает разведка.

Почему ситуация в России ухудшается?

Россия испытывает дефицит чрезвычайно важного вещества. Речь идет о сере. Именно поэтому ее экспорт был запрещен до конца года. Более того, как сообщает СВРУ, Россия вынуждены импортировать серу сейчас.

Сейчас экспорт энергоносителей из России ограничен. Он ощутимо сократился. По состоянию на октябрь этого года, этот экспорт упал до уровня 2022.

