Чи вигідні для Заходу атаки України по російським НПЗ?

Скорочення експорту російської нафти зменшило занепокоєння, відносно імовірного надлишку поставок на світовому ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Дані Kpler показують, що у вересні 2025 експорт російської нафти скоротився до 2 мільйонів барелів на день. Це найнижчий рівень за майже 5 років.

До того ж в результаті обмеження експорту збільшилась світова маржа нафтопереробки. А це, своєю чергою, принесло користь таким компаніям як:

Shell;

Exxon Mobil;

TotalEnergies;

Chevron.

Цікаво! Разом ці компанії охоплюють майже 10% світових потужностей переробки нафти. Їхній загальний прибуток зріс на майже 20%.

Волатильність на енергетичних ринках, спричинена західними санкціями та іншими геополітичними конфліктами, також пішла на користь торговим підрозділам нафтових гігантів, зокрема Shell, BP та TotalEnergies. Ці торгові відділи можуть генерувати величезні прибутки, швидко реагуючи на невеликі зміни в динаміці попиту та пропозиції,

– наголошує видання.

Аналітики кажуть, що збільшення доходів від нафтопереробки допоможе компенсувати падіння цін на нафту. Як кажуть експерти, ринок, імовірно, вступає в період значного надлишку пропозиції.

Останні важливі новини, які вплинули на світовий ринок нафти