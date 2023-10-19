Росії можуть ще більше обмежити можливості на світовому ринку: який варіант розглядають у G7
Країни "Великої сімки" вивчають можливість заборони торгівлі російськими діамантами та алмазами. Головна ціль – зменшення доходів Москви, які використовують для війни проти України.
Варто зазначити, що саме Росія є найбільшим виробником необроблених алмазів у світі. Крім того, держава-агресорка – лідер за обсягом експорту алмазів, а також виробляє 30% діамантів у світі.
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Країни G7 обговорюють нову заборону для Росії
У "Великій сімці" питання щодо заборони продажу дорогоцінного каміння російського походження почали обговорювати ще на початку 2023 року. Тоді як з 19 жовтня цей процес вийшов на новий рівень, оскільки найсильніші економіки світу вивчають опції для введення цієї заборони. За попередніми даними, запровадити це обмеження можуть з 1 січня.
Варто додати, що 70% попиту на алмази у світі припадає саме на країни G7: США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію. Також додають, що ця санкція може вдарити по пропозиції.
Що відомо про дії Росії у цьому секторі:
- Цікаво, що Росія намагається маніпулювати ринком дорогоцінного каміння. Річ у тому, що компанія "Алроса" наприкінці вересня повідомила про призупинення продажів. Мовляв, це потрібно для стабілізації на ринку. Проте за кілька тижнів до цього вартість діамантів стрімко падала;
- Також раніше повідомляли про те, що Росія використовує готівку та діаманти для обходу санкцій та фінансування програм з купівлі зброї.