"Алроса" – це найбільша компанія з видобування алмазів у Росії, яка нещодавно повідомила своїм клієнтам про призупинення продажу дорогоцінного каміння. Наразі заявляють, що йдеться про два місяці. Нагадаємо, що ця компанія відповідає за постачання приблизно третину світового обсягу необробленого дорогоцінного каміння.

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Росія хоче зупинити падіння цін на алмази

Це спроба російської компанії повпливати на динаміку цін. Річ у тому, що за останні кілька тижнів вартість діамантів стрімко падає. Для "Алроса" це не надто приємна новина. У російській компанії очікують, що рішення про обмеження пропозиції буде мати "стабілізаційний ефект", який допоможе стабілізувати ринок. Росіяни також закликали партнерів у секторі зайняти таку ж позицію.

Цікаво, що потужний конкурент російської компанії – De Beers з Південної Африки – продовжує продавати алмази. Проте ця фірма пропонує своїм клієнтам можливість відмовитися від діамантів, які вони уже погодилися придбання.

Цікаво! На ринку нафти також досить відчутно зростали ціни протягом останніх місяців. Критично важливу роль для сектору відіграло рішення Росії та Саудівської Аравії про скорочення обсягів видобування нафти. До кінця 2023 року ці країни сумарно будуть видобувати на 1,3 мільйона барелів на день.

Що також варто знати про ціни на алмази:

Протягом останнього року ціни на дорогоцінні камені різко впали;

Одна з головних причин – високий попит на алмази, які вирощують у лабораторіях.

Для російських алмазів також зберігається ймовірність заборони зі сторони країн G7. Це може ще більше вплинути на вартість дорогоцінного каміння російського походження. Ба більше, минулого тижня один із бельгійських чиновників припустив, що це рішення можуть ухвалити у найближчі кілька тижнів.