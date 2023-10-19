Стоит отметить, что Россия является крупнейшим производителем необработанных алмазов в мире. Кроме того, государство-агрессор – лидер по объему экспорта алмазов, а также производит 30% бриллиантов в мире.

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Страны G7 обсуждают новый запрет для России

В "Большой семерке" вопрос о запрете продажи драгоценных камней российского происхождения начали обсуждать еще в начале 2023 года. В то время как с 19 октября этот процесс вышел на новый уровень, поскольку сильнейшие экономики мира изучают настройки для введения этого запрета. По предварительным данным, ввести это ограничение могут с 1 января.

Следует добавить, что 70% спроса на алмазы в мире приходится именно на страны G7: США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию. Также добавляют, что данная санкция может ударить по предложению.

Что известно о действиях России в этом секторе: