Стоит отметить, что Россия является крупнейшим производителем необработанных алмазов в мире. Кроме того, государство-агрессор – лидер по объему экспорта алмазов, а также производит 30% бриллиантов в мире.
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Страны G7 обсуждают новый запрет для России
В "Большой семерке" вопрос о запрете продажи драгоценных камней российского происхождения начали обсуждать еще в начале 2023 года. В то время как с 19 октября этот процесс вышел на новый уровень, поскольку сильнейшие экономики мира изучают настройки для введения этого запрета. По предварительным данным, ввести это ограничение могут с 1 января.
Следует добавить, что 70% спроса на алмазы в мире приходится именно на страны G7: США, Канаду, Японию, Германию, Великобританию, Италию и Францию. Также добавляют, что данная санкция может ударить по предложению.
Что известно о действиях России в этом секторе:
- Интересно, что Россия пытается манипулировать рынком драгоценных камней. Дело в том, что компания "Алроса" в конце сентября сообщила о приостановке продаж. Мол, это необходимо для стабилизации на рынке. Однако за несколько недель до этого стоимость бриллиантов стремительно падала;
- Также ранее сообщалось о том, что Россия использует наличные деньги и бриллианты для обхода санкций и финансирования программ по покупке оружия.