Варто зазначити, що саме Росія є найбільшим виробником необроблених алмазів у світі. Крім того, держава-агресорка – лідер за обсягом експорту алмазів, а також виробляє 30% діамантів у світі.

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Країни G7 обговорюють нову заборону для Росії

У "Великій сімці" питання щодо заборони продажу дорогоцінного каміння російського походження почали обговорювати ще на початку 2023 року. Тоді як з 19 жовтня цей процес вийшов на новий рівень, оскільки найсильніші економіки світу вивчають опції для введення цієї заборони. За попередніми даними, запровадити це обмеження можуть з 1 січня.

Варто додати, що 70% попиту на алмази у світі припадає саме на країни G7: США, Канаду, Японію, Німеччину, Велику Британію, Італію та Францію. Також додають, що ця санкція може вдарити по пропозиції.

Що відомо про дії Росії у цьому секторі: