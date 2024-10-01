Роберт Кійосакі готується до масштабної фінансової кризи

В одному із дописів у соціальній мережі X (раніше Twitter) Роберт Кійосакі поділився порадами з книги інвестиційного банкіра Джеймса Річардса "MoneyGPT". За словами автора бестселера, Річардс правий, а його прогнози збуваються.

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Як радять готуватися до кризи:

Мати еквівалент двомісячних витрат готівкою;

Зберігати готівку у безпечному місці;

Зберігати срібні монети замість того, щоб зберігати готівку в банку.

Роберт Кійосакі додав, що під час кризи можна використовувати срібні монети, як готівку. За його словами, саме тому він зберігає срібло, а не готівку.

До теми! У вересні вартість срібла зросла до пікового рівня за 12 років. Проте дорогоцінний метал не зміг побити рекорд, який зафіксували у 2011 році, – майже 50 доларів за унцію.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі прогнозує одну із найбільших фінансових криз в світовій історії. На його думку, крах неминучий. Зокрема, він заявив, що варто стежити за політичною ситуацією у США. Крім того, він переконаний, що фіатні валюти втратять свою цінність, а особливо долар США.