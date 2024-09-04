Роберт Кійосакі прогнозує світову кризу

Зокрема, він прокоментував поточну політичну ситуацію у США. За його словами, варто стежити за тим, що політики роблять, а не за тим, які заяви вони роблять. Мовляв, дії говорять голосніше за слова. При тому він наголосив, що "ми всі переживаємо критичні фінансові часи".

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Крім того, він вважає, що на світ чекає фінансовий крах, а фіатні гроші втратять свою цінність. Особливо він виокремив долар США. Роберт Кійосакі вважає, що єдиний спосіб зберегти свій капітал – це інвестиції в альтернативі активи: золото, срібло, біткойн.

До теми! У серпні 2024 року золото встановило новий історичний рекорд на ринку. Вартість дорогоцінного металу перетнула позначку у 2500 доларів за тройську унцію. Таку ціну зафіксували вперше в історії.

Роберт Кійосакі заявив, що на світ чекає найбільший крах в історії. На його думку, він неминучий. Ці висновки він зробив на основі графіків технічного аналізу, включаючи цінні папери, нерухомість, сировинні товари та криптовалюти. Крім того, він додав, що настане час для дешевої покупки його улюблених активів.

Нагадаємо, що у серпні Роберт Кійосакі розповів про свої борг, який перевищує суму в 1 мільярд доларів. Він вважає, що в цьому немає нічого поганого, а також додав, що не вважає це своєю проблемою.