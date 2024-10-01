Роберт Кийосаки готовится к масштабному финансовому кризису

В одном из сообщений в социальной сети X (ранее Twitter) Роберт Кийосаки поделился советами из книги инвестиционного банкира Джеймса Ричардса "MoneyGPT". По словам автора бестселлера, Ричардс прав, а его прогнозы сбываются.

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Как советуют готовиться к кризису:

Иметь эквивалент двухмесячных расходов наличными;

Хранить наличные в безопасном месте;

Хранить серебряные монеты вместо того, чтобы хранить наличные в банке.

Роберт Кийосаки добавил, что во время кризиса можно использовать серебряные монеты как наличные. По его словам, именно поэтому он хранит серебро, а не наличные.

К теме! В сентябре стоимость серебра выросла до пикового уровня за 12 лет. Однако драгоценный металл не смог побить рекорд, который зафиксировали в 2011 году, – почти 50 долларов за унцию.

Напомним, что Роберт Кийосаки прогнозирует один из крупнейших финансовых кризисов в мировой истории. По его мнению, крах неизбежен. В частности, он заявил, что стоит следить за политической ситуацией в США. Кроме того, он убежден, что фиатные валюты потеряют свою ценность, а особенно доллар США.