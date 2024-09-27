Ціна срібла різно зросла на ринку

Ринки очікують чергового зниження процентних ставок у першій економіці світу – США. На цьому фоні 26 вересня срібло стрімко подорожчало на ринку. Вартість дорогоцінного металу злетіла до пікового рівня за 12 років.

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Вартість срібла зросла до 32,71 долара за унцію. Загалом з початку року дорогоцінний метал подорожчав на понад 34%, а за 12 місяців – на 44,13%, інформує MarketWatch. На момент створення цього матеріалу, срібло торгується на рівні 32,24 долара за унцію.

Попри суттєво зростання ціни, срібло все ще торгується на значно нижчих рівнях за історичний максимум, який зафіксували у 2011 році. Тоді вартість дорогоцінного металу досягла майже 50 доларів за унцію.