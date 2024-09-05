Що відбувається на ринку нафти

У четвер, 5 вересня, нафта зміцнює позиції на ринку. Еталонні бренди нафти відійшли від багатомісячних мінімумів. Наразі на ринок впливає можлива затримка збільшення обсягів видобування сировин країнами ОПЕК+. Ще один фактор впливу – зменшення нафтових резервів у США. Водночас зростання цін на нафту було обмежене побоювання щодо попиту, які все ще зберігаються на ринку, згідно з даними Reuters.

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Нагадаємо, нафта Brent та WTI завершила минулий тиждень та місяць загалом із від'ємною динамікою. Зокрема, за тиждень бренди подешевшали на 0,3% та 1,7%, а за місяць – на 2,4% й 3,6% відповідно.

Яка ціна нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 42 центи або 0,6%. Сировина торгується на рівні 73,12 долара за барель. На попередній торговій сесії бренд нафти впав до найнижчого рівня з грудня. Водночас американська сировина West Texas Intermediate подорожчала на 37 центів або 0,5%. Вартість чорного золота коливається на рівні 69,57 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,57 долара за барель (+ 1,20%);

Контракти WTI торгуються за ціною 70 доларів за барель (+ 1,16%)