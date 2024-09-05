Китайський юань обвалив курс рубля

Курс юаня під час торгів на Московській біржі 4 вересня зріс на 7,2% до 13,04 рубля, досягнувши максимального рівня з квітня. При цьому обвал російського рубля був найбільшим з 6 липня 2022 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пізніше того ж дня курс юаня знизився до 12,83 рубля, але подорожчав на 5,6% стосовно рівнів на закритті торгів у вівторок. При цьому курси долара і євро на міжбанківському ринку зросли на 2%.

До теми! Росіянам все частіше стикаються з проблемами, які пов’язані з переказами та отриманням коштів за товари та послуги. У Росії уже визначають, що це проблема, яка буде існувати довго, а будь-які варіанти для обходу цієї проблеми матимуть тимчасовий ефект.

Курс юаня різко зріс, оскільки у Росії фіксують "стійкий дефіцит" китайської валюти. Зокрема, вартість біржових репо в китайській валюті на міжбанківському ринку в середу, 4 вересня, злетіла до 400% річних. Саме стільки кредитні організації були готові заплатити, щоб позичити юані один в одного на один день.

Що таке репо Цей термін означає продаж цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу, тобто операція репо, по суті, складається із двох операцій купівлі – продажу, інформує " Цей термін означає продаж цінних паперів із зобов'язанням зворотного викупу, тобто операція репо, по суті, складається із двох операцій купівлі – продажу, інформує " Українська біржа ".

У ГПБ Private заявили, що ринок ліквідності у Росії просто "розірвало". Водночас у компанії наголосили, що з кожним днем ситуація стає все гіршою. Додають, що стрімке зростання ставок за юанем почалося ще 30 серпня. Тоді цей показник зріс вп'ятеро – з 8,5% до 42,15%. Така динаміка залишалася на ринку й у перші дні вересня. Зокрема, 2 вересня ставки за юанем уже становили 52,5%, а 3 вересня – 60%.