Що відбувається на ринку нафти

Нафта завершила останній тиждень серпня на ринку із суттєвим спадом. Від'ємну динаміку еталонні бренди нафти демонстрували у п'ятницю, 30 серпня. Зокрема, ціни на сировину знизилися через те, що інвестори зважували очікування щодо збільшення пропозиції ОПЕК+, починаючи з жовтня. Крім того, на ринок впливають надії на значне зниження процентної ставки в США, яке прогнозують на вересень після даних, що свідчать про високі споживчі витрати, згідно з даними Reuters.

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Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent у п'ятницю подешевшала на 1,14 долара або на 1,43%. Бренд нафти завершив торгову сесію з ціною на рівні 78,80 долара за барель. Йдеться про жовтневі ф'ючерси. Загалом за тиждень нафта Brent подешевшала на 0,3% та на 2,4% за серпень.

Контракти на американську нафту West Texas Intermediate впали в ціні на 2,36 чи на 3,11% до 73,55 долара за барель. За тиждень сировина просіла в ціні на 1,7%, а за місяць – на 3,6%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,93 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 73,55 долара за барель.

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