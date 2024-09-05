Что происходит на рынке нефти

В четверг, 5 сентября, нефть укрепляет позиции на рынке. Эталонные бренды нефти отошли от многомесячных минимумов. Сейчас на рынок влияет возможная задержка увеличения объемов добычи сырья странами ОПЕК+. Еще один фактор влияния – уменьшение нефтяных резервов в США. В то же время рост цен на нефть был ограничен опасения относительно спроса, которые все еще сохраняются на рынке, согласно данным Reuters.

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Напомним, нефть Brent и WTI завершила прошлую неделю и месяц в целом с отрицательной динамикой. В частности, за неделю бренды подешевели на 0,3% и 1,7%, а за месяц – на 2,4% и 3,6% соответственно.

Какая цена нефти

Нефть Brent выросла в цене на 42 цента или 0,6%. Сырье торгуется на уровне 73,12 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии бренд нефти упал до самого низкого уровня с декабря. В то же время американское сырье West Texas Intermediate подорожала на 37 центов или 0,5%. Стоимость черного золота колеблется на уровне 69,57 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,57 доллара за баррель (+1,20%);

Контракты WTI торгуются по цене 70 долларов за баррель (+1,16%)