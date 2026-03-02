Чи можна використовувати ці банкноти при розрахунках?

Починаючи з 2 березня, використовувати вказані банкноти для розрахунків не можна, вказав в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу Нацбанку Олег Прохода.

Читайте також Розпізнати фальшиві долари вдома можна всього за 5 кроків: як відрізнити підробку

Олег Прохода Директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Після 2 березня вам не будуть давати ці банкноти як решту – вони будуть вилучатись.

Ці банкноти можна обміняти у різних місцях, повідомляє НБУ. Наприклад:

в уповноважених банках це дозволено зробити до 28 лютого 2029 року;

у будь-якому відділенні українського банку таке дозволено зробити – до 26 лютого 2027 року;

а в НБУ – це можна здійснити безстроково.

Важливо! Наразі до уповноважених банків НБУ належать: "Райффайзенбанк", "ПУМБ", "Приватбанк", "Ощадбанк".

Виведення банкнот вказаного номіналу розпочалося значно раніше. Їх поступово замінювали на монети.

Ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,

– вказав Нацбанк.

Що потрібно знати про обмін цих купюр?