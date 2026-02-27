Чому 10 копійок вилучають з обігу?
Вивести 10 копійок з обігу регулятор вирішив, аби зменшити витрати держави та інших учасників готівкового обігу, повідомляє НБУ.
Статистика регулятора показує, що на момент ухвалення рішення в обігу перебувало:
- 4,1 мільярда розмінних монет номіналом 10 копійок;
- ще 1,4 мільярда – 50 копійок.
Як вказує регулятор, попит на 10 копійок незначний. Саме тому потреби у використанні такої монети при розрахунках, фактично, немає.
Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги,
– вказує Нацбанк.
Зауважимо, що НБУ впровадив правила розрахунків при відсутності таких монет. Тобто, регулятор встановив як саме має здійснюватись заокруглення, йдеться на офіційному сайті Нацбанку.
Як правильно заокруглювати суму в чеку / Фото НБУ
Що важливо знати про вилучення копійок з обігу?
10 копійок вилучають з обігу непомітно для громадян. Адже цей процес здійснюється, коли ці монетки потрапляють в банк. Наприклад, в результаті інкасації.
Після того, як банки вилучать копійки, їх передадуть в НБУ. Надалі відбуватиметься утилізація.
Це не перша копійка, яку виводить з обігу НБУ. Раніше уже вилучалися номінали: 1, 2, 5 та 25 копійок.