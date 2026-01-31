Які монети були виведені монети з обігу 2019 та 2020 року?

Наразі відомо, що монети номіналом в 1,2 та 5 копійок виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року, свідчать дані Нацбанку. А вже з 1 жовтня 2020 року вилучив монету у 25 копійок.

Читайте також Нові 100 доларів: не переплутайте цю купюру з підробкою

Як пояснив тоді регулятор, у перспективі номінальний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12 номіналів, а згодом наблизиться до світової практики в лише 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот.

Восени 2025 року було ухвалене рішення про вилучення з обігу вже монети номіналом в 10 копійок. Втім наразі вони поки залишаються платіжним засобом.

Наразі банки України не видаватимуть із кас 10 копійок за всіма видами готівкових операцій,

Нацбанк також не карбуватиме монети номіналом в 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

У вжитку досі залишаються, крім 10 копійок, ще 50 копійок, які були введені в обіг у 1996 році. А також нові обігові монети номіналами в 1,2, 5 та 10 гривень.

Наприклад номінали 1 та 2 гривні були введені 27 квітня 2018 року,

Номінал в 5 гривень – 20 грудня 2019 року,

А монета 10 гривень – 3 червня 2020 року.

Старі монети, що коштують дорого

Відповідно до каталогу "Монети-ягідки", найдорожчими монетами для нумізматів є рідкісні монети номіналом в 1 гривню та 2 копійки 1992 року. Їхня ціна сягає орієнтовно 30 тисяч гривень. Трішки менше коштують монети номіналом в 10 копійок 1992 року.

Цікаво! Найдорожча на сьогодні монета (1 гривня 1992 року) є пробною, яку карбували для того, щоб налаштувати обладнання. Їхній тираж невідомий, а знайти її майже нереально.

Не менш цінними є монети 1995 року, як-от 1 гривня, яка може коштувати до 16 тисяч гривень. Також цінується доволі дорого 50 копійок 1994 року.

Які номінали євро виводять з обігу?