Що відомо про нову облігацію?

Вартість військової облігації Білогірськ наразі – 1 040 гривень, повідомляє Дія.

Зауважимо, військових ОВДП наразі пропонується значна кількість. Ці облігації можуть бути не лише у гривні. Також вони доступні у валюті, повідомляє Мінфін.

Які нюанси щодо облігації Білогірськ важливо знати:

ставка – 15,5%;

виплата відбувається 21 липня 2027 року.

Важливо! Як показує статистика, українці купили уже – 25,2 мільйона облігацій через Дію. Для розуміння, це приблизно 26,1 мільярда гривень допомоги для українських захисників.

Як можна зараз купити облігації:

відкрийте Дію;

далі на головному екрані виберіть "Військові облігації";

далі необхідно обрати облігацію;

обрати кількість та партнера;

оплатити.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України,

– зазначає Дія.

Цікаво! Час погашення різниться, залежно від виду облігації.

