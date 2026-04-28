Що відомо про нову облігацію?
Вартість військової облігації Білогірськ наразі – 1 040 гривень, повідомляє Дія.
Зауважимо, військових ОВДП наразі пропонується значна кількість. Ці облігації можуть бути не лише у гривні. Також вони доступні у валюті, повідомляє Мінфін.
Які нюанси щодо облігації Білогірськ важливо знати:
- ставка – 15,5%;
- виплата відбувається 21 липня 2027 року.
Важливо! Як показує статистика, українці купили уже – 25,2 мільйона облігацій через Дію. Для розуміння, це приблизно 26,1 мільярда гривень допомоги для українських захисників.
Як можна зараз купити облігації:
- відкрийте Дію;
- далі на головному екрані виберіть "Військові облігації";
- далі необхідно обрати облігацію;
- обрати кількість та партнера;
- оплатити.
Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України,
– зазначає Дія.
Цікаво! Час погашення різниться, залежно від виду облігації.
Що важливо знати про військові облігації?
Облігації допомагають Силам оборони. Це важлива інвестиція, що не лише приносить вам дохід. А й допомагає якісно інвестувати у майбутнє України, зокрема, економічну стійкість країни.
Аби придбати облігації, непотрібно проходити складну процедуру. Достатньо лише скористатись Дією. Там уже закріплені ваші необхідні дані.