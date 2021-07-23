Резюме молодого Стіва Джобса продадуть на NFT-аукціоні: чим воно особливе

Заява на роботу від засновника Apple Стіва Джобса, написана власноруч бізнесменом у віці від 17 до 18 років, виставляється на аукціон. І хоча це не перший її аукціон, вперше новий власник зможе отримати її в цифровому форматі як NFT.

Організатор аукціону придбав заяву Джобса за 224 750 доларів у березні цього року.

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Чим особливий цей NFT-аукціон

Охочим пропонують одразу два лоти на вебсайті:

паперову заяву, яку продають за долари;

цифрову, яка як і всі NFT потребує оплати в криптовалюті Ethereum.

Що таке NFT Це сучасна технологія, створена з допомогою блокчейну Ethereum. Вона закріпляє за особою право власності на певний віртуальний товар. Такий токен є унікальним за своїми характеристиками, його неможливо замінити жодним іншим.

Крім того, на сайті є опитування, який із цих лотів (цифровий чи фізичний) є ціннішим. Цим організатор аукціону хоче показати як змінилися уявлення людей і як зараз сприймають цифровізацію.

Чи відкриє це абсолютно новий ринок для децентралізованих предметів колекціонування? Чи зміцнить це статус-кво? А може ми побачимо патову ситуацію з новим розумінням того, що і фізичне, і цифрове можуть співіснувати і навіть доповнювати одне одного,

– написав організатор.

Проте поки перемагає фізична версія: 73% опитаних вважають, що вона обійдеться наступному власнику дорожче, ніж цифрова версія. І справді, фізичну заяву станом на 23 липня готові придбати за 32 тисячі доларів, а цифрову – всього за 0,50 Ethereum (1 033 долари).

Про що йдеться в заяві Джобса

У документі 18-річного Джобса можна знайти граматичні помилки, але разом із тим побачити його сильні сторони, особливо технічні навички. Хоча як основний напрямок він зазначив "англійська література".

У "спеціальних навичках" Джобс написав "технік електроніки або інженер цифрового проєктування – від Bay до Hewitt-Packard". Він також написав "так" поруч із "комп'ютер" та "калькулятор", і додав "дизайн, технологія" під цими категоріями.

Джобс написав своє ім'я "Стівен Джобс" (з малої літери) і замість того, щоб вказати свою адресу, він зазначив свій університет, який кинув. Поруч із "телефон" він написав "жоден". А поруч із "доступ до транспорту" Джобс зазначив, "можливий, але малоймовірний".

NFT-аукціони: коротко