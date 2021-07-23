Организатор аукциона приобрел заявление Джобса за 224 750 долларов в марте этого года.

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Чем особый этот NFT-аукцион

Желающим предлагают сразу два лота на веб-сайте :

бумажное заявление, которое продают за доллары;

цифровое, которое, как и все NFT, требует оплаты в криптовалюте Ethereum.

Что такое NFT Это современная технология, созданная с помощью блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный виртуальный товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим.

Кроме того, на сайте есть опрос, какой из этих лотов (цифровой или физический) является более ценным. Этим организатор аукциона хочет показать как изменились представления людей и как сейчас воспринимают цифровизацию.

Откроет это совершенно новый рынок для децентрализованных предметов коллекционирования? Укрепит это статус-кво? А может мы увидим патовую ситуацию с новым пониманием того, что и физическое, и цифровое могут сосуществовать и даже дополнять друг друга,

– написал организатор.

Однако пока побеждает физическая версия : 73% опрошенных считают, что она обойдется новому владельцу дороже, чем цифровая версия. И действительно, физическое заявление по состоянию на 23 июля готовы приобрести за 32 000 долларов, а цифровое – всего за 0,50 Ethereum (1033 доллара).

О чем говорится в заявлении Джобса

В документе 18-летнего Джобса можно найти грамматические ошибки, но вместе с тем увидеть его сильные стороны, особенно технические навыки. Хотя как основное направление он отметил "английская литература".

В "специальных навыках" Джобс написал "техник электроники или инженер цифрового проектирования – от Bay до Hewitt-Packard". Он также написал "да" рядом с "компьютер" и "калькулятор", и добавил "дизайн, технология" под этими категориями.

Джобс написал свое имя "Стивен Джобс" (с маленькой буквы) и вместо того, чтобы указать свой адрес, он отметил свой университет, который бросил. Рядом с "телефон" он написал "никакого". А рядом с "доступ к транспорту" Джобс отметил, "возможно, но маловероятно".

NFT-аукционы: коротко

С помощью технологии NFT продают самые разнообразные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Лотом одного аукциона даже стала реальная киевская квартира .

Среди украинских знаменитостей тоже есть сторонники этой технологии. В частности, реперка Alyona Alyona продала свой хит "GALAS" .

На NFT-аукционе продали даже исходный код Интернета.