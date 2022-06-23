Російські фірми активно переїжджають із Женеви до ділової столиці ОАЕ. Йдеться про Дубай. Головна причина – санкції проти Росії, які змушують їх змінювати стратегію. Швейцарія, яка є найвідомішою країною з нейтралітетом, суттєво ускладнює їхню співпрацю з Москвою.

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Російський бізнес змінює локацію

Швейцарія протягом десятиліть була домівкою для посередників, які допомагали російським виробникам знаходити покупців по всьому світу. Тож посилення санкцій провокує міграцію росіян до Перської затоки.

На сьогодні відомо, що три російські найбільші нафтові компанії працюють над оцінкою столиці ОАЕ для своїх торгових операцій. Тоді як кілька фірм уже встигли це зробити. Наразі видання повідомляє про 3 компанії-гіганти з Росії, які активно ведуть переговори з Дубаєм щодо розширення своєї діяльності у головному місті Еміратів. Йдеться про:

"Роснафту",

"Газпром нафту",

"ЛІТАСКО" – підрозділ російської енергокомпанії "Лукойл".

Водночас очільник Центру сировинних товарів та торгівлі у Роттердамі Воутер Якобз, торгівля із компаніями з держави-агресорки буде тривати. Він додав, що юрисдикції Близького Сходу та Сходу будуть відігравати все більшу роль у секторі торгівлі сировиною у порівнянні з європейськими центрами.

Крок за кроком санкції ускладнили торгівлю російським державним фірмам, у тому числі тим, які транспортують російську сировину. Неофіційні так звані само санкції також стали проблемою – банки вилучили кредитні лінії, які важливі для фінансування угод, а судноплавні компанії та страховики також припиняють надавати росіянам свої послуги.

Попри те, що офіційна Женева підкреслює свій нейтральний статус та відмовилася постачати зброю Україні. Водночас європейська країна слідом за Євросоюзом вводить все потужніші обмеження на деякі товари та банки. Крім того, ці рішення також мають відношення до осіб із найближчого оточення лідера Росії Володимира Путіна.

На фоні цього Дубай, який уникав накладення санкцій на російських фізичних та юридичних осіб, отримав шанс. Переїзд бізнесів до Перської затоки посилює конкуренцію для Швейцарії, яка вважається одним із важливих центрів світової торгівлі сировинними товарами.

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