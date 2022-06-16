Федеральна резервна система США пішла на найбільше одномоментне підняття базової процентної ставки з 1994 року. Тоді як у Великій Британії цього четверга пішли на такий крок вп'яте поспіль.

Зверніть увагу Назвали найдорожчий бренд світу: яка компанія може святкувати перемогу

США

Після кількох тижнів спекуляцій Федеральний комітет з відкритого ринку підняв рівень своєї контрольної ставки на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5% – 1,75%. Це найвищий показник з березня 2020 року, коли почала пандемія коронавірусу.

Очевидно, що сьогоднішнє збільшення на 75 базисних пунктів є надзвичайно великим, і я не очікую, що кроки такого розміру будуть звичайними,

– пояснив таке рішення глава американського центробанку Джером Павелл.

Однак він додав, що очікує, що на липневій зустрічі буде збільшення на 50 або 75 базисних пунктів. Він сказав, що рішення будуть прийматися "від зустрічі до зустрічі", і ФРС й надалі буде повідомляти про свої плани "настільки чітко, наскільки ми зможемо".

Павелл додав, що перш за все вони прагнуть побачити прогрес, а інфляція не може піти на спад поки не стабілізується. Він додав, що у разі відсутності очікуваного результату, Федеральний резерв буде вимушений відреагувати. Проте водночас він вважає, що досить швидко у США мають "зафіксувати певний прогрес".

Члени Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) вирішили настільки суттєво підняти базову ставку, щоб зупинити інфляцію, яка рухалася найшвидшими темпами, починаючи з грудня 1981 року. В американському центробанку також робить наступні прогнози:

до кінця 2022 року ставка досягне 3,4%,

а наприкінці 2023 року вони побачать показник на рівні 3,8%.

На рішення Федеральної резервної системи США відреагував й фондовий ринок. Акції спершу продемонстрували волатильність після рішення центробанку, проте почали зростати на фоні заяв Павелла на пресконференції після засідання.

Велика Британія

Водночас Банк Англії у четвер вп'яте підвищив базову ставку з метою приборкання інфляції, яка продовжує зростати. Члени Комітету з монетарної політики проголосували 6:3 на користь такого кроку, тож відтепер цей показник становить 1,25% (зріс на 25 базисних пунктів).

У банку додали, що вони зроблять усе необхідне, аби інфляція максимально стабільно повернулася до цільового значення на рівні 2% у середньостроковій перспективі. Важливо, що масштаби, темпи та терміни будь-якого подальшого підвищення ставки буде залежати від економічних перспектив та інфляційного тиску.

Комітет буде особливо пильно стежити за ознаками більш стійкого інфляційного тиску, і якщо необхідно, піде на рішучі заходи у відповідь,

– йдеться у заяві центробанку.

На фоні цього рішення фунт стерлінгів ненадовго подешевшав проти долара США. Проте пізніше відновив свої позиції, зрісши на 0,4% та торгується вище рівня 1,22 долара станом на другу половину дня.

Важливо – Фурса про ситуацію з інфляцією в Україні: дивитися відео