28 лютого 2022 року Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Росії. Влада країни регулярно оновлює перелік компаній та осіб із чорного списку.

Варте уваги Перспективи ринку криптовалют та біткойна: як їх вдало монетизувати

У Швейцарії заморозили активи росіян

Наразі йдеться про суму у розмірі 7,9 мільярда доларів або 7,5 мільярда швейцарських франків. У липні цього року повідомляли, що ця сума складала 6,7 мільярда швейцарських франків (7,09 мільярда доларів за актуальним курсом), включаючи санкції проти 1239 фізичних осіб, 116 бізнесів та 15 об'єктів нерухомості, які розташовані у шести кантонах країни.

Актуальна! Україна отримає від Канади 370 мільйонів доларів, які залучили завдяки продажу суверенних облігацій. Кошти передадуть через рахунок, який контролює МВФ й направлять на мирні цілі.

Санкційні обмеження, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому минулого року, включають заборону на оформлення депозитів від росіян на загальну суму у розмірі 100 тисяч швейцарських франків або 105,8 тисяч доларів на одну людину. Йдеться і про юридичних, і про фізичних осіб.

Крім того, у Швейцарії оцінили загальну вартість активів росіян незалежно від того, чи підпадають вони під санкції. Згідно з даними звіту за 3 червня 2022 року від Міністерства економіки країни, йдеться про суму у розмірі 46,1 мільярда швейцарських франків (48,8 мільярда доларів США), які належать 123 особам або установам та 7548 бізнесами.