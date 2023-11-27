Бізнесмен Роберт Кійосакі у соцмережі Х повідомив про те, що у США зростає рівень інфляції. Тому він закликає людей інвестувати гроші в золото, срібло і криптовалюту.

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Справжні капіталісти знижують ціни, спричиняючи дефляцію. Марксисти підвищують ціни, спричиняючи інфляцію. Наші лідери — марксисти, тож у нас інфляція. Захистіть себе від лідерів марксистів. Запасайтесь золотом, сріблом та біткоїном, а не доларами,

— написав він.

Прогнози бізнесмена

Таким чином, Кійосакі не вперше закликає передплатників вибирати альтернативні варіанти інвестицій та прогнозує економічні кризи:

У вересні 2022 року він передбачив серйозну фінансову кризу, а в жовтні рекомендував інвестувати у першу криптовалюту та інші цифрові активи, враховуючи зростання ставок Федеральної резервної системи.

він передбачив серйозну фінансову кризу, а в жовтні рекомендував інвестувати у першу криптовалюту та інші цифрові активи, враховуючи зростання ставок Федеральної резервної системи. У лютому 2023 року підприємець прогнозував, що вартість біткоїна може досягти 500 000 тисяч доларів до 2025 року. Й вважає його найкращою стратегією для захисту від нестабільності в економіці.

підприємець прогнозував, що вартість біткоїна може досягти 500 000 тисяч доларів до 2025 року. Й вважає його найкращою стратегією для захисту від нестабільності в економіці. У березні 2023 року Кійосакі висловив заклик придбати цифрове золото та дорогоцінні метали перед початком проблем в американських банках. Протягом квітня та травня підприємець повторив свої рекомендації.