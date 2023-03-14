Цікаво, що Роберт Кійосакі часто коментує різні події у фінансовому світі. Зокрема, він передбачив крах одного із гігантів банківського сектору у США у 2008 році – Lehman Brothers.

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Роберт Кійосакі прогнозує крах ще одного банку

Наразі у центрі уваги світу колапс трьох банків. Йдеться про Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Capital. Особливо виділяють перший з них, який входив до двадцятки найбільших банків у США, а також активно співпрацював з технологічним сектором та стартапами.

На думку Роберта Кійосакі, є ще один банк, який теж може припинити роботу у майбутньому. Інвестор вважає, що ним може стати швейцарський Credit Suisse. Він пов'язує це з критично непростою ситуацією на ринку облігацій, який є одним із найбільших у світі.

Я назвав Lehman Brothers багато років тому, і я думаю, наступним банком буде Credit Suisse, оскільки ринок облігацій руйнується,

– заявив Роберт Кійосакі.

Кійосакі також прокоментував ситуацію з доларом. За його словами, якщо у США будуть друкувати більше грошей, то це сприятиме послабленню ролі долара на глобальному ринку. Додамо, що станом на 14 березня американська валюта повернулася до зміцнення позицій на ринку.