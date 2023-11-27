Бизнесмен Роберт Кийосаки в соцсети Х сообщил о том, что в США растет уровень инфляции. Поэтому он призывает людей инвестировать деньги в золото, серебро и криптовалюту.

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Настоящие капиталисты снижают цены, вызывая дефляцию. Марксисты повышают цены, вызывая инфляцию. Наши лидеры — марксисты, поэтому у нас инфляция. Защитите себя от фаворитов марксистов. Запасайтесь золотом, серебром и биткоином, а не долларами,

– написал он.

Прогнозы бизнесмена

Таким образом, Кийосаки не в первый раз призывает подписчиков выбирать альтернативные варианты инвестиций и прогнозирует экономические кризисы:

В сентябре 2022 года он предусмотрел серьезный финансовый кризис, а в октябре рекомендовал инвестировать в первую криптовалюту и другие цифровые активы, учитывая рост ставок Федеральной резервной системы.

он предусмотрел серьезный финансовый кризис, а в октябре рекомендовал инвестировать в первую криптовалюту и другие цифровые активы, учитывая рост ставок Федеральной резервной системы. В феврале 2023 года предприниматель прогнозировал, что стоимость биткоина может достичь 500 000 тысяч долларов к 2025 году. И считает его лучшей стратегией для защиты от нестабильности в экономике.

предприниматель прогнозировал, что стоимость биткоина может достичь 500 000 тысяч долларов к 2025 году. И считает его лучшей стратегией для защиты от нестабильности в экономике. В марте 2023 года Киосаки выразил призыв приобрести цифровое золото и драгоценные металлы перед началом проблем в американских банках. В течение апреля и мая предприниматель повторил свои рекомендации.