Що відомо про "Пундики"?
Про те, яку нову програму запустив Monobank, йдеться в повідомленні Олега Гороховського.
Співзасновник банку поділився новиною, що відтепер застосунок має оновлення. Так, з'явилися Пундики – нові можливості для заощадження коштів або ж акції.
У розділі "Кешбек" можна обрати варіанти від партнерів:
- пропозиції;
- знижки;
- додаткові бали.
Всі ці пропозиції персоналізовані й оновлюються щотижня,
– зазначив Гороховський.
Зокрема важливо оновити застосунок, щоб функція з'явилася у вашому віртуальному банку.
Як користуватися "Пундиками"?
У розділі пропозицій потрібно обрати свою. Далі натиснути – "активувати промокод" і у вас з'явиться дата, до якої можна скористатися знижкою та відповідна можливість. Про це йдеться зокрема на ресурсі Inweb Media.
Одна із пропозицій, яку вже показали – знижка від Uklon. Можна заощадити 70 гривень на поїздці в таксі.
Де знайти "Пундики" / Інфографіка Inweb Media
Що ще потрібно знати про роботу Monobank?
Зокрема на початку березня у застосунку банку трапився технічний збій. Користувачі не могли переказати кошти й поповнити мобільний.
Раніше повідомлялося, що з новими картками банку розрахунки стали ще простішими. Йдеться про спільні картки.