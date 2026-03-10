Что известно о "Пундиках"?
О том, какую новую программу запустил Monobank, говорится в сообщении Олега Гороховского.
Соучредитель банка поделился новостью, что отныне приложение имеет обновления. Так, появились Пундики – новые возможности для сбережения средств или акции.
В разделе "Кэшбек" можно выбрать варианты от партнеров:
- предложения;
- скидки;
- дополнительные баллы.
Все эти предложения персонализированы и обновляются еженедельно,
– отметил Гороховский.
В частности важно обновить приложение, чтобы функция появилась в вашем виртуальном банке.
Как пользоваться "Пундиками"?
В разделе предложений нужно выбрать свое. Далее нажать – "активировать промокод" и у вас появится дата, до которой можно воспользоваться скидкой и соответствующая возможность. Об этом говорится в частности на ресурсе Inweb Media.
Одно из предложений, которое уже показали – скидка от Uklon. Можно сэкономить 70 гривен на поездке в такси.
Где найти "Пундики" / Инфографика Inweb Media
Что еще нужно знать о работе Monobank?
В частности, в начале марта в приложении банка случился технический сбой. Пользователи не могли перевести средства и пополнить мобильный.
Ранее сообщалось, что с новыми карточками банка расчеты стали еще проще. Речь идет о совместных картах.