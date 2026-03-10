Что известно о "Пундиках"?

О том, какую новую программу запустил Monobank, говорится в сообщении Олега Гороховского.

Соучредитель банка поделился новостью, что отныне приложение имеет обновления. Так, появились Пундики – новые возможности для сбережения средств или акции.

В разделе "Кэшбек" можно выбрать варианты от партнеров:

предложения;

скидки;

дополнительные баллы.

Все эти предложения персонализированы и обновляются еженедельно,

– отметил Гороховский.

В частности важно обновить приложение, чтобы функция появилась в вашем виртуальном банке.

Как пользоваться "Пундиками"?

В разделе предложений нужно выбрать свое. Далее нажать – "активировать промокод" и у вас появится дата, до которой можно воспользоваться скидкой и соответствующая возможность. Об этом говорится в частности на ресурсе Inweb Media.

Одно из предложений, которое уже показали – скидка от Uklon. Можно сэкономить 70 гривен на поездке в такси.



Где найти "Пундики" / Инфографика Inweb Media

Что еще нужно знать о работе Monobank?