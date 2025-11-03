Що відомо про нову послугу Monobank?

Послуга уже доступна, якщо оновити застосунок Monobank, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

Читайте також Знову йде вгору: вартість цього металу лише росте

Олег Гороховський

Бізнесмен, співзасновник Monobank

Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку – це трохи бісило (може і не трохи) Відсьогодні все стало простіше.

Як скористатися цією послугою:

  • під вашою картою (після оновлення) з'явиться послуга "Відкрити доступ";
  • далі необхідно відкрити доступ людині, якій ви хочете дозволити користуватися грошима;
  • потім потрібно встановити ліміт витрат для цієї людини з вашої карти протягом місяця.

Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим Той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають – лише свої,
– наголосив Гороховський.

Зверніть увагу! Закрити доступ можна так само просто в меню.

Останні важливі новини про Monobank

  • Через акцію з лимонами, Мономаркет перестав нормально функціонувати. Багато споживачів жалілися на велику затримку при відправці замовлень. Аби виправити цю ситуацію, Монобанк нібито пообіцяв компенсацію.

  • Монобанк ввів нову функцію, повідомив Олег Гороховський. Аби боротися з фейковими зборами, банк впровадив додаткову перевірку банок.