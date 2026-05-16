Що відомо про вихід ОАЕ з ОПЕК?
Про це заявив міністр енергетики ОАЕ Сухейль аль-Мазруї у суботу в дописі на платформі Х, про що пише Reuters.
Мазруї додав, що цей крок:
- не був політично мотивованим;
- не відображає жодних розбіжностей із партнерами.
Нагадаємо! ОАЕ наприкінці квітня оголосили, що виходять з ОПЕК з 1 травня.
Таким чином Об’єднані Арабські Емірати позбавили нафтовий картель третього за величиною виробника нафти та ще більше послабили його вплив на світові постачання і ціни на нафту. Про це йдеться у матеріалі AP від 3 травня.
Рішення ОАЕ певний час обговорювалося як можливість – країна в останні роки виступала проти квот ОПЕК на видобуток, які, на її думку, були занадто низькими.
Інвестувавши значні кошти в розширення енергетичних виробничих потужностей останніми роками, загальна картина полягає в тому, що ОАЕ прагнули збільшити видобуток нафти,
– написала компанія Capital Economics у своєму аналізі.
Вона також зазначила, що "зв’язки, які об’єднують членів ОПЕК, ослабли", особливо після виходу Катару у 2019 році.
Ще важливий фактор: у ОАЕ останніми роками погіршилися відносини із Саудівською Аравією – найбільшим виробником ОПЕК – через політичні та економічні питання на Близькому Сході.
Навіть після того, як обидві країни зазнали атак з боку іншого члена ОПЕК – Ірану – під час війни.
Вихід ОАЕ з ОПЕК не обов’язково матиме негайний вплив на ринки,
– пише АР.
Це пов’язано з тим, що світові постачання нафти сильно обмежені війною в Ірані, яка перекрила Ормузьку протоку – водний шлях, через який транспортується п’ята частина світових постачань нафти, включно з великою частиною експорту ОАЕ.
Зауважте! Водночас в Іраку зробили заяву, що не збираються покидати ОПЕК чи ОПЕК+. Про це йдеться у матеріалі Reuters від 16 травня.
Що говорять експерти про вихід ОАЕ з ОПЕК та які це матиме наслідки?
Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив: вихід ОАЕ з ОПЕК дає можливість їм максимально збільшити видобуток нафти, щоб перекрити збитки, яких вони сьогодні зазнають. З іншого боку, втрачається будь-який сенс перебування решти країн в ОПЕК.
Водночас ситуація дуже вигідна для Дональда Трампа. США зможуть, впливаючи на Об'єднані Арабські Емірати, додатково тиснути на Китай.
Член УТФА Віталій Шапран у коментарі для 24 Каналу розповів, ОАЕ втратили частину своїх давніх покупців нафти через війну в Ірані. А на тлі напруженості стосунків Саудівської Аравії та ОАЕ крок останніх є практичним.
Водночас ринки не реагують яскраво на вихід ОАЕ. Причиною того є бойові дії на Близькому сході, а також дії Трампа.