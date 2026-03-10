Який курс валют у банках?

Станом на ранок 10 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,70 гривні (+15 копійок), а продаж по 44,20 гривні (+15 копійок).

Купівля євро проходить по 50,65 гривні (+25 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (+25 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,05 гривні (+15 копійок), а продаж – по 44,20 гривні (+20 копійок).

Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (+30 копійок), а продаж – по 51,54 гривні (+18 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,52 гривні (-4 копійки), а продають – по 44,35 гривні (+9 копійок).

Євро купують по 51,15 гривні (+38 копійок), а продають – по 51,68 гривні (+16 копійок).

Як на курс впливають події на Близькому Сході?

В ексклюзивному коментарі фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив, що на фоні загострення геополітичної ситуації, офіційний курс долара в Україні може сягнути 44 гривень.

Також експерт зауважив, що офіційний курс євро навряд опуститься нижче 50 гривень, адже для цього потрібно, щоб європейська валюта на світовому ринку обвалилася.

Окрім того, на запит 24 Каналу в Нацбанку відповіли, що активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках.