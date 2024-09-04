Роберт Кийосаки прогнозирует мировой кризис

В частности, он прокомментировал текущую политическую ситуацию в США. По его словам, стоит следить за тем, что политики делают, а не за тем, какие заявления они делают. Мол, действия говорят громче слов. При этом он отметил, что "мы все переживаем критические финансовые времена".

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Кроме того, он считает, что мир ждет финансовый крах, а фиатные деньги потеряют свою ценность. Особенно он выделил доллар США. Роберт Кийосаки считает, что единственный способ сохранить свой капитал – это инвестиции в альтернативные активы: золото, серебро, биткоин.

К теме! В августе 2024 года золото установило новый исторический рекорд на рынке. Стоимость драгоценного металла пересекла отметку в 2500 долларов за тройскую унцию. Такую цену зафиксировали впервые в истории.

Роберт Кийосаки заявил, что мир ждет самый большой крах в истории. По его мнению, он неизбежен. Эти выводы он сделал на основе графиков технического анализа, включая ценные бумаги, недвижимость, сырьевые товары и криптовалюты. Кроме того, он добавил, что наступит время для дешевой покупки его любимых активов.

Напомним, что в августе Роберт Кийосаки рассказал о своих долгах, который превышает сумму в 1 миллиард долларов. Он считает, что в этом нет ничего плохого, а также добавил, что не считает это своей проблемой.