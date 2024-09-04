Скільки грошей в Ілона Маска

Генеральний директор компаній Tesla, SpaceX та X (раніше Twitter) станом на 4 вересня 2024 року визнаний найбагатшою людиною у світі. Його капітал видання Forbes оцінює у 241,7 мільярда доларів. За останній день Ілон Маск втратив 2 мільярди доларів або 0,81% своїх статків.

Цікаво Євро може кардинально змінити динаміку на ринку

Водночас Bloomberg оцінює особисті статки Ілона Маска у 237 мільярдів доларів. За останні 24 години його капітал зменшився на 2,51 мільярда доларів. Проте з початку 2024 року статки підприємця зросли на 7,64 мільярда доларів.

До теми! Ілон Маск є співзасновником шести компаній, включаючи вище перераховані. Для прикладу, йому належить 12% акцій Tesla без урахування опціонів.

Варто додати, що Ілон Маск – це перша та єдина людина у світі, капітал якої перетнув позначку в 300 мільярдів доларів. Це сталося на початку 2022 року завдяки подорожчанню акцій Tesla на фондовій біржі.