Роберт Кійосакі розповів про свій борг

За словами автора бестселера "Багатий тато, бідний тато", його борг становить понад 1 мільярд доларів. На його думку, в цьому нічого поганого немає. Крім того, він вважає, що це взагалі не його проблема.

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Кійосакі також заявив, що у разі його банкрутства, зазнає краху й банк. Водночас автор та підприємець додав, що має стратегію використання боргових коштів. Ці гроші він вкладає у придбання дорогоцінних металів. Перш за все йдеться про золото та срібло.

Річ у тому, що Кійосакі вважає, що ці активи збережуть свою вартість поки американський долар коливається в ціні Нагадаємо, що підприємець переконаний, що вартість золота та срібла зросте у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.