Які монети забороняється продавати?

Про те, які монети можуть реалізувати ФОПи на спрощеній системі без ризику втратити статус платника єдиного податку, пояснила Державна податкова служба в консультації від 05.02.2026 року.

Податкове законодавство чітко визначає обмеження для єдинників. ФОПи на єдиному податку можуть продавати цінні монети. Але мають дотримуватися трьох умов:

монети не належать до предметів антикваріату чи мистецтва;

вони не виготовлені з дорогоцінних металів;

монети не є іноземною валютою.

Юрист Богдан Янків наголошує, що, порушивши хоча б одну з цих умов, підприємець автоматично виходить з межі дозволеного. Тобто продаж монет буде не вартий того, адже ФОП ризикує втратити статус.

Ці три критерії – не довільний вибір податкової. Вони прямо випливають із заборон, встановлених Податковим кодексом для платників єдиного податку першої – третьої груп,

– наголошує юрист.

Зауважте! Перелік видів діяльності, якими ФОПи на єдиному податку займатися не можуть, міститься у пункт 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

Які монети можна продавати?

Втім, за словами юриста, ФОПи все ж можуть займатися продажем монет, випущених Нацбанком, які виготовлені зі звичайних металів. Мова йде про такі вироби:

монети з нейзильберу;

біметалеві монети;

обігові монети зі сталі з латунним покриттям;

обігові чи пам'ятні монети з нікелевим покриттям.

Жодних обмежень на продаж таких екземплярів для єдинників немає.

Однак якщо монету виготовили із золота чи срібла, продавати її на єдиному податку не можна, бо вони вважаються банківськими металами. Заборона не знімається, навіть якщо це пам'ятна монета, яку випустив НБУ.

А щоб не втрапити в халепу через продаж старовинних монет, потрібно пам'ятати, що антикварними вважаються культурні цінності, які мають художнє, історичне, етнографічне чи наукове значення і створені понад 50 років тому. Тому якщо монеті більш ніж півстоліття, ФОПам на єдиному податку краще не ризикувати.

