Зниження попиту з боку інвесторів і нестабільність ринків призвели до того, що вартість скасованих IPO по всьому світу зросла майже вдвічі. Наразі вона становить 6,2 мільярда доларів.

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Нестабільність світових фондових ринків

Індекс волатильності (VIX), що є показником очікуваних ринкових коливань, у січні 2022 року зріс на 60%. Зокрема, у Нью-Йорку коливання на фондовому ринку призвели до відтермінування IPO щонайменше 9 компаній, у тому числі платформи управління персоналом Justworks та інвесткомпанії Four Springs Capital Trust.

Зараз справді складна ситуація для нових лістингів. Безліч інвесторів стикаються з тим, що їхні портфелі стають від'ємними, а падіння ринку знижує їхній інтерес до акцій зростання, які домінували на ринку IPO минулого року,

– зазначає голова європейського відділу ринків акціонерного капіталу BNP Paribas Андреас Бернсторф.

В Європі IT-стартап WeTransfer відмовився від розміщення в Амстердамі, оскільки не зміг залучити достатньої кількості інвесторів. Німецький виробник ліків Cheplapharm Arzneimittel також призупинив підготовку до лістинга. Британська Mischon de Reya, своєю чергою, вдруге відтермінувала проведення IPO, яке могло стати найбільшим у світі лістингом юридичної компанії.

Південно-корейська Hyundai Engineering також скасувала розміщення акцій на суму 1 мільярд доларів після того, як не змогла залучити інвесторів.

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Разом з тим у Гонконзі, найжвавішому азійському фондовому ринку, виторг від IPO знизився на 40% у січні, оскільки обмеження китайських регуляторів змусили безліч компаній відтермінувати свої плани щодо виходу на IPO.

До слова, інвестори зазначають, що проведення IPO у нинішніх умовах – це дуже сміливе рішення. Ринку потрібен ще певний час, щоб створити можливості для зростання акцій у довготерміновій перспективі.