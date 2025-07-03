Видобуток нафти в Ірані

Згідно з нещодавно опублікованими даними, видобуток нафти в Ірані у 2024 році досяг найвищого рівня за останні 46 років. Все вказує на те, що в першій половині 2025 року він продовжить зростати, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначають аналітики, в той час, як Білий дім продовжує наполягати на ефективності своєї політики "максимального тиску", Іран максималізує видобуток нафти.

У нас є санкції. Якщо вони будуть миролюбними й переконають нас, що не завдадуть більше шкоди, я готовий зняти санкції,

– заявив нещодавно Дональд Трамп.

Втім, експерти впевнені, що у Трампа насправді набагато менше важелів тиску, ніж він думає. І в Тегерані це чудово розуміють.

Як Іран обходить санкції США

Історія обходу Іраном американських нафтових санкцій налічує десятиліття: в одних випадках Вашингтон свідомо закривав очі на явні порушення, вважаючи за краще стабілізувати ціни на нафту і стримувати інфляцію.

В інших – це результат зусиль самого Ірану і Китаю, які відточували свою майстерність в ухиленні від обмежень.

Важливо! За даними консалтингової компанії FGE Energy, минулого року доходи Ірану від експорту енергоносіїв досягли 12-річного максимуму — 78 мільярдів доларів.

Санкції США на іранську нафтову галузь діють з листопада 1979 року, коли президент Джиммі Картер ввів перші обмеження. У 1996 році Білл Клінтон підписав Закон про санкції проти Ірану і Лівії, за Барака Обами, до них додалися нові заходи.

Примітно! За останнє десятиліття Тегеран зосередився на розвитку менш помітних, але важливих секторів – виробництві конденсату і скрапленого природного газу: етану, бутану, пропану. Ці продукти можуть бути поза полем зору, але вони враховуються в загальному обсязі видобутку і приносять істотні доходи.

Минулого року Іран видобував близько 4,3 мільйона барелів сирої нафти на день і ще 725 тисяч барелів на день інших рідких вуглеводнів — загалом майже 5,1 мільйона барелів на день.

Важливо! За даними Міннафти Ірану, газоконденсат став другим за прибутковістю експортним товаром після нафти та природного газу. У 2023 році тільки продаж пропану приніс країні 3,6 мільярда доларів, бутану — ще 2,2 мільярда доларів. Сьогодні 90% всього іранського нафтового експорту йде до Китаю.

Навіть 12-денна війна між Ізраїлем та Іраном за участю США не вплинула на роботу нафтового сектора країни. Ізраїльські авіаудари завдали лише незначної шкоди ряду об'єктів, які були оперативно відновлені.