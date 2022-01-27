У 2014 році РФ анексувала український Крим та почала війну на Донбасі, яка триває й досі. Реакція фінансових ринків на порушення Росією територіальної цілісності України не забарилася.

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Реакція ринків на вторгнення Росії в Україну у 2014 році

Наприкінці лютого 2014 року ралі на Волл-стріт згасло на фоні чуток про вторгнення Росії на територію України. Того тижня російський рубль впав до рекордно низького рівня щодо євро та до 5-річного мінімуму щодо долара. Українська гривня втрачала позиції на ринку через побоювання дефолту. Наступного тижня ринки продовжили реагувати:

Німецький індекс DAX, який суттєво залежить від російського газу, втратив 3,3%. На той період це було максимальне падіння з травня 2012 року.

На той період це було максимальне падіння з травня 2012 року. Того ж дня російські акції впали на 10,8%.

Як відреагували ринки на вторгнення РФ у 2014 році / Інфографіка CNBC

Активи мобільного оператора "МегаФон", які котируються у Москві, обвалилися на 11%. Акції нафтової компанії "Роснефть" впали на 4%, Газпрому – на 14,5%, а Сбербанку – на 15%. Крім того, удар прийняли й цінні папери російські компанії QIWI та Mobile Telesystems, які подешевшали на 11% і 12,6% відповідно.

Цікаво! Деякі іноземні компанії, які мають значне відношення до Росії та України, теж зафіксували спад. Серед них французький автовиробник Renault, який того понеділка впав на 5% та одна з найбільших фінансових організацій UniCredit з Італії, яка впала на 4,1%.

Що відбувається з російською валютою зараз:

Російський рубль втрачає позиції на ринку. Станом на 26 січня, національна валюта Росії прискорила падіння через новини про нове вторгнення Росії в Україну. На той момент лише за 2 дні вартість долару США зросла на понад 60 копійок.

Американський інвестиційний банк JPMorgan відмовився від інвестицій в російський рубль. Головна причина – ситуація навколо України. Стратеги компанії заявили, що вони не можуть з впевненістю відкидати негативні сценарії.

Європейський банк звернувся до європейських банків щодо плану дій на випадок запровадження санкцій проти Російської Федерації. Наприклад, йдеться про відключення країни-агресорки від платіжної системи SWIFT.

За оцінками Bloomberg, російський рубль обвалився на понад 5% за січень. Це максимальний показник серед ринків, які розвиваються. У зв'язку зі стрімким падінням рубля центробанк країни-агресорки вирішив припинити регулярні покупки іноземної валюти задля уникнення додаткового тиску на валюту. Російський рубль втрачає позиції на ринку / Фото Unsplash Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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