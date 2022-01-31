Снижение спроса со стороны инвесторов и нестабильность рынков привели к тому, что стоимость отложенных IPO по всему миру выросла почти вдвое. В настоящее время она составляет 6,2 миллиарда долларов.

Читайте также От валют к металлам: чего ждать от рынков в 2022 году

Нестабильность мировых фондовых рынков

Индекс волатильности (VIX), что является показателем ожидаемых рыночных колебаний, в январе 2022 года вырос на 60% . В частности, в Нью-Йорке колебания на фондовом рынке привели к отсрочке IPO не менее 9 компаний , в том числе платформы управления персоналом Justworks и инвесткомпании Four Springs Capital Trust.

Сейчас действительно сложная ситуация для новых листингов. Множество инвесторов сталкиваются с тем, что их портфели становятся отрицательными, а падение рынка снижает их интерес к акциям роста, которые доминировали на рынке IPO в прошлом году,

– отмечает глава европейского отдела рынков акционерного капитала BNP Paribas Андреас Бернсторф.

В Европе IT-стартап WeTransfer отказался от размещения в Амстердаме, поскольку не смог привлечь достаточное количество инвесторов . Немецкий производитель лекарств Cheplapharm Arzneimittel также приостановил подготовку к листингу. Британская Mischon de Reya, в свою очередь, во второй раз отсрочила проведение IPO, которое могло стать крупнейшим в мире листингом юридической компании.

Южнокорейская Hyundai Engineering также отложила размещение акций на сумму 1 миллиард долларов после того, как не смогла привлечь инвесторов.

Интересно Урок, который проигнорировали: как отреагировали рынки на вторжение России в Украину в 2014 году

Вместе с тем в Гонконге, самом оживленном азиатском фондовом рынке, выручка от IPO снизилась на 40% в январе, поскольку ограничения китайских регуляторов заставили множество компаний отсрочить свои планы по выходу на IPO.