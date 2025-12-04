Потрібно запам'ятати: що означає проба золота

На золотих виробах можна помітити тризначне цифрове значення. Це проба. Вона вказує на частку чистого металу. Також позначення на виробах може бути зроблене за допомогою каратної системи.

Як зрозуміти скільки чистого золота у виробі, завдяки пробі?

Аби визначити відсоток чистого металу, завдяки пробі, потрібно вказане значення розділити на 10, пише 24 Канал.

Читайте також Ця країна допомагає дорого продавати російську нафту: ГУР розкрило шокуючу схему

Скільки золота у виробах з найпопулярнішими пробами:

виріб, де вказана 333 проба, має у своєму складі – 33,3% чистого золота;

375 проба – 37,5% чистого золота;

500 проба – 50%;

585 проба – 58,5%;

750 проба – 75%.

Окрім основного металу, у сплав входять інші. Наприклад, до золота часто додають мідь, срібло, нікель. Щоб зрозуміти скільки домішок, необхідно відняти від 100 частку чистого металу. Наприклад, 750 проба має:

75% золота;

та ще 25% – інших металів.

Як зрозуміти, яка проба у золота, завдяки каратам?

Інколи для визначення частки чистого золота у сплаві, використовують каратну систему. Згідно з нею, метал загалом поділяється на 24 частини, де:

кількість каратів це частки чистого металу;

а залишок – лігатура.

Наприклад, золото, яке має 18 каратів це:

метал, де 18 частин чистого золота;

та ще 6 – сплав.

Як зазначає World Gold Council, перевести карати в число проби дуже легко, для цього необхідно:

кількість каратів помножити на 1000;

а потім, отримане значення розділити на 24.

Найчистіше золото, тобто, без домішок – оцінюється у 24 карати. Саме воно має пробу – 999,9. Розглянемо найпопулярніші співвідношення, де:

18 каратів це – 750 проба;

14 каратів – 585 проба;

9 каратів – 375 проба.

Цікаво! Каратну систему найчастіше використовують у ЄС та США. А от для України характерна метрична, тобто – позначення пробою.

Які закупівельні ціни на лом золота зараз?

Дані НБУ показують, що закупівельні ціни на золото, станом на 3 грудня, залежно від проби, складали:

для виробів з 333 пробою – 1 869,62 гривні за грам;

375 пробою – 2 105,43 гривні за грам;

500 пробою – 2 807,24 гривні за грам;

583 пробою – 3 273,24 гривні за грам;

585 пробою – 3 284,46 гривні за грам;

750 пробою – 4 210,85 гривні за грам.

Що важливо знати про золото зараз?