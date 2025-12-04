Нужно запомнить: что означает проба золота

На золотых изделиях можно заметить трехзначное цифровое значение. Это проба. Она указывает на долю чистого металла. Также обозначение на изделиях может быть сделано с помощью каратной системы.

Как понять сколько чистого золота в изделии, благодаря пробе?

Чтобы определить процент чистого металла, благодаря пробе, нужно указанное значение разделить на 10, пишет 24 Канал.

Сколько золота в изделиях с самыми популярными пробами:

изделие, где указана 333 проба, имеет в своем составе – 33,3% чистого золота;

375 проба – 37,5% чистого золота;

500 проба – 50%;

585 проба – 58,5%;

750 проба – 75%.

Кроме основного металла, в сплав входят другие. Например, к золоту часто добавляют медь, серебро, никель. Чтобы понять сколько примесей, необходимо отнять от 100 долю чистого металла. Например, 750 проба имеет:

75% золота;

и еще 25% – других металлов.

Как понять, какая проба у золота, благодаря каратам?

Иногда для определения доли чистого золота в сплаве, используют каратную систему. Согласно ей, металл в целом делится на 24 части, где:

количество каратов это доли чистого металла;

а остаток – лигатура.

Например, золото, которое имеет 18 каратов это:

металл, где 18 частей чистого золота;

и еще 6 – сплав.

Как отмечает World Gold Council, перевести караты в число пробы очень легко, для этого необходимо:

количество каратов умножить на 1000;

а затем, полученное значение разделить на 24.

Наиболее чистое золото, то есть, без примесей – оценивается в 24 карата. Именно оно имеет пробу – 999,9. Рассмотрим самые популярные соотношения, где:

18 каратов это – 750 проба;

14 каратов – 585 проба;

9 каратов – 375 проба.

Интересно! Каратную систему чаще всего используют в ЕС и США. А вот для Украины характерна метрическая, то есть – обозначения пробой.

Какие закупочные цены на лом золота сейчас?

Данные НБУ показывают, что закупочные цены на золото, по состоянию на 3 декабря, в зависимости от пробы, составляли:

для изделий с 333 пробой – 1 869,62 гривны за грамм;

375 пробой – 2 105,43 гривны за грамм;

500 пробой – 2 807,24 гривны за грамм;

583 пробой – 3 273,24 гривны за грамм;

585 пробой – 3 284,46 гривны за грамм;

750 пробой – 4 210,85 гривны за грамм.

Что важно знать о золоте сейчас?