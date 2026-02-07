Чим особливі пенсії держслужбовців?

Пенсії державних службовців в Україні призначаються за спеціальними правилами, які відрізняються від загальної пенсійної системи, розповіли у Пенсійному фонді. Через реформу держслужби та численні зміни законодавства умови виходу на пенсію для цієї категорії залишаються складними.

Важливою для визначення права на спецпенсію є дата 1 травня 2016 року. Саме з цього моменту для більшості нових держслужбовців спеціальні пенсії були скасовані, тому вони виходять на пенсію вже за загальними правилами.

Право на спеціальну пенсію збереглося для тих, хто:

станом на 1 травня 2016 року мав не менше 10 років стажу держслужби і працював на посаді;

мав щонайменше 20 років стажу держслужби незалежно від того, чи працював на той момент.

Важливо! У таких випадках розмір пенсії може становити орієнтовно близько 60% заробітної плати.

Для оформлення виплат необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати стандартний пакет документів. Особливу увагу варто приділити довідці про заробітну плату, адже помилки у ній можуть вплинути на розмір майбутньої пенсії або затягнути процес її призначення.

Які ще вимоги діють для виходу на пенсію держслужбовця?

Окрім стажу державної служби, необхідно мати повний страховий стаж для призначення пенсії за віком і досягти встановленого пенсійного віку. Якщо особа вже отримує звичайну пенсію, перейти на спеціальну можна після звільнення з державної служби.

А от розмір виплат залежить від середньої заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ. До неї входять посадовий оклад, надбавки, премії та інші виплати, зауважили у Пенсійному фонді України.

Важливо! Якщо людина вже не працює, розрахунок можуть проводити за довідкою про зарплату за аналогічною посадою.

Водночас, хоча закон формально дозволяє перерахунок пенсій у разі зростання зарплат держслужбовців, на практиці найчастіше застосовується лише щорічна індексація виплат.

