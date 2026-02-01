Яка мінімальна пенсія для УБД?

У 2026 році державні гарантії пенсійного забезпечення для учасників бойових дій орієнтуються на рівень, що перевищує подвійний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, пише Пенсійний фонд України.

У грошовому вимірі базова гарантована виплата становить близько 5 400 гривень на місяць без урахування додаткових надбавок та цільових доплат.

Довідково: Якщо після розрахунку індивідуальної пенсії її сума виявляється меншою за гарантований рівень, то держава компенсує різницю через механізм адресної допомоги. Таким чином фактична виплата доводиться до встановленого мінімального порогу.

До того ж, для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, діють пільгові правила обліку стажу. Період служби в районі бойових дій може зараховуватися за підвищеним коефіцієнтом: один місяць служби як три місяці страхового стажу.

Які доплати додатково отримують учасники бойових дій?

Окрім основної пенсії, як нагадують у ПФУ, законодавство передбачає для УБД низку регулярних доплат:

щомісячна надбавка становить 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

також передбачена фіксована цільова допомога на проживання та окремі разові виплати, які можуть нараховуватися до державних свят або пам’ятних дат.

Водночас остаточний розмір пенсії формується індивідуально: з урахуванням страхового стажу, грошового забезпечення військовослужбовця, надбавок, премій та виплат за військове звання.

Що ще потрібно знати про пенсії військовослужбовців?